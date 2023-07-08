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«Забыли» сообщить: Песков заявил, что Россию не известили о возвращении из Турции защитников Мариуполя

«Забыли» сообщить: Песков заявил, что Россию не известили о возвращении из Турции защитников Мариуполя

КИЕВ. 8 июля. УНН. Пресс-секретарь российкого диктатора Дмитрий Песков заявил, что возвращение в Украину из Турции командиров защитников "Азовстали" – это нарушение со стороны Киева и Анкары. Об этом УНН сообщает на заявление Пескова, которое публикуют российские СМИ.

Песков считает, что Украина и Турция нарушили условия возвращения в рамках "имевшихся договоренностей".

По словам пресс-секретаря, военные "должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта". При этом Песков отметил, что о возвращении бойцов в Украину "Россию никто не ставил в известность".

Напомним

8 июля из Турции в Украину вернули командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии «Азов» Героя Украины Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря, исполняющего обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, старшего офицера «Азова» Олега Хоменко и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлегу.

Военные находились в Турции после освобождения из российского плена, откуда были возвращены 21 сентября 2022 года.

Источник: УНН
Теги: война
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