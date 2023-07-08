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Зеленский назначил нового руководителя Нацгвардии

Зеленский назначил нового руководителя Нацгвардии

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии. Им стал Александр Пивненко – боевой офицер, Герой Украины, который отличился в боях за Бахмут. Об этом Зеленский объявил, находясь во Львове, пишет УНН.

Цитата

«Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко Командующим Национальной гвардии Украины», – сказал Владимир Зеленский.

Дополнение

Александр Пивненко был командиром 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Имеет следующие награды:

  • звание Герой Украины по вручению ордена «Золотая Звезда» (23 марта 2023) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу,
  • Орден «За мужество» II ст. (30 апреля 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге,
  • Орден «За мужество» III ст. (17 июня 2016) — за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге,
  • почетная грамота Киевской облгосадминистрации с вручением именных часов (30 марта 2011) — за многолетнюю безупречную службу, образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с Днем внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.
Источник: УНН
Теги: Нацгвардия, назначения, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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