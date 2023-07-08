Зеленский назначил нового руководителя Нацгвардии

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии. Им стал Александр Пивненко – боевой офицер, Герой Украины, который отличился в боях за Бахмут. Об этом Зеленский объявил, находясь во Львове, пишет УНН.

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«Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко Командующим Национальной гвардии Украины», – сказал Владимир Зеленский.

Дополнение

Александр Пивненко был командиром 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Имеет следующие награды: