Зеленский и пятеро командиров "Азова" приехали во Львов

Киев. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и пять командиров полка «Азов» прибыли во Львов. Они встретились с жителями города и пообщались с прессой. О прибытии защитников Азовстали сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, пишет УНН.

Детали

В центре Львова на 500-й день войны состоялся молебен за мир, на котором присутствовал Владимир Зеленский.

Затем вместе с командирами «Азова» президент пообщался с прессой.

Цитата

«Дорогой украинский народ, сегодня 500 дней полномасштабной войны, 500 дней как мы боремся за свободу и независимость для Украины, за достоинство, за право на жизнь для всех наших людей всей страны. Украина всегда будет благодарна каждому и каждой, кто сражается за нее, – нашим воинам, нашим героям. Сегодня, в 500-ый день войны мы вернули домой, в Украину пятерых наших героев, Героев Украины, командиров защиты Мариуполя и "Азовстали" – Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлегу. Они воевали ради Украины, героически воевали, абсолютно. Они прошли через российский плен, потом более 300 дней они были в Турции, им пора быть дома», – сказал Зеленский.

Напомним, в субботу, 8 июля, стало известно, что из Турции на родину возвращаются защитники «Азовстали». Зеленский поблагодарил бойцов за мужество.

Контекст

1 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, в частности военных "Азова". Среди прочих из плена были возвращены командиры Сергей Волынский "Волина", Святослав "Калина" Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко, Денис Прокопенко "Редис". Согласно договоренностям, до конца войны они должны были оставаться под протекторатом президента Турции Эрдогана.