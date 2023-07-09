Зеленский принял участие в молебне за Украину "500 дней сопротивления и победы"

Киев. 9 июля. УНН. Во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Владимир Зеленский принял участие в молитвенном мероприятии «Боже, Украину храни! 500 дней сопротивления и победы». Об этом сообщили на сайте Офиса президента, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что возле памятника Тарасу Шевченко во Львове представители духовенства и руководители религиозных организаций произнесли молитвы за Украину.

Они молились за победу нашего государства и справедливый мир.

Духовные лидеры просили заступничества и сил для защитников нашей Родины, благословения для представителей украинской власти и спасения для всех пострадавших от войны. Также молились за восстановление территориальной целостности Украины.

В исполнении камерного хора прозвучала «Молитва за Украину».

В молитвенном мероприятии также приняли участие прем’єр-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, городской голова Львова Андрей Садовый.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и пять командиров полка «Азов» 8 июля прибыли во Львов. Они встретились с жителями города и пообщались с прессой.