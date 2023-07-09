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Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы - Кулеба

Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы - Кулеба

Киев. 9 июля. УНН. Во время визитов президента Украины в Софию, Прагу, Братиславу и Стамбул были согласованы несколько важных для Украины и НАТО решений. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальной сети Threads, пишет УНН.

Детали

Кулеба отметил, что во время визитов команда президента работала над вопросами передачи оружия Украине от союзников, членства Украины в ЕС.

Однако параллельно с этой работой мысленно Дмитрий Кулеба был на саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля.

Цитата

«Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали», — написал господин министр.

Дополнение

В то же время Кулеба добавил, что пока не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее — ясности относительно приглашения Украины к вступлению. Поэтому сейчас есть уникальный момент, чтобы внести эту ясность.

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Источник: УНН
Теги: НАТО, Дмитрий Кулеба
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