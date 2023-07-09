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Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО – СМИ

Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО – СМИ

КИЕВ. 9 июля. УНН. Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне с россией. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на свой источник, передает УНН.

Детали

По словам источника, Берлин воспользуется ежегодным саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях о членстве, чтобы помочь Украине защитить себя в случае отсутствия вступления.

Цитата

«Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство. Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, которые по сути заблокируют членство. Берлин не хочет, чтобы владимир путин потенциально тестировал статью 5», - рассказал источник.

Согласно пункту статьи 5 НАТО, любое государство-член, подвергшееся нападению внешнего агрессора, имеет право потребовать военного вмешательства от остальных союзников.

Напомним

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. 

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Германия
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