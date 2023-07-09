КИЕВ. 9 июля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что Украина де-юре станет страной НАТО. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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«Если россия – это главная угроза для НАТО, то у меня вопрос к министрам обороны: Если только одна страна в мире имеет современный, эффективный успешный опыт, как сдерживать российскую армию, как ее бить на поле боя и побеждать, используя современное вооружение, то какие вам еще надо аргументы, чтобы пригласить Украину в Альянс?», - сказал Резников.

Он убежден, это в интересах в первую очередь самого Альянса.

«Поэтому я все же оптимистично смотрю на перспективу, я убежден, что Украина является де-факто страной НАТО и Украина станет де-юре страной НАТО», - отметил Резников.

Дополнение

Владимир Зеленский заявлял, что путин загнал себя в глухой бункер, в НАТО не должны оглядываться на кремль при принятии решений.

Вступление Украины в НАТО поддержали примерно три четверти членов Альянса.

Добавим

8 июля Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Премьер-министром Португальской Республики Антониу Коштой.

По результатам разговора партнеры приняли Совместную декларацию между Украиной и Португалией. Среди прочего в декларации говорится о поддержке вступления Украины в НАТО.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе, от которого Украина ждет конкретных заявлений относительно ее членства в Альянсе или гарантий безопасности.