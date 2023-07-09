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Дуда прибыл в Украину и встретился с Зеленским

Дуда прибыл в Украину и встретился с Зеленским

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспильне.

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«9 июля в Луцк с визитом прибыли Президенты Украины и Польши. Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что визит глав двух государств в Луцке заранее не анонсировали. Накануне вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта на улицах Старого города, где расположен костел, будет перекрыто в связи с проведением мероприятий по чествованию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

На мессу прибыл митрополит Православной церкви Украины Епифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, Блаженнейший Святослав, глава Украинской греко-католической церкви.

Добавим

Президент Польши Анджей Дуда посещал Украину 28 июня в День Конституции Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Анджей Дуда
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