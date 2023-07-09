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Президент опубликовал видео со встречи с Анджеем Дудой в Украине

Президент опубликовал видео со встречи с Анджеем Дудой в Украине

КИЕВ. 7 июля. УНН. В воскресенье, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Польши Анджеем Дудой в украинском Луцке. Лидеры государств посетили костел святых Петра и Павла в Луцке, пишет УНН

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со встречи с Анджеем Дудой.

Визит польского президента приурочен к 80-й годовщине Волынской трагедии– истребления поляков украинскими националистами на Волыни и Восточной Галичине, западных регионах нынешней Украины, во время Второй мировой войны.
Президенты посетили святую мессу и почтили память жертв Волынской трагедии.

Дополнение

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина и Польша объединены в борьбе против рф.

“Украина и Польша вместе. Мы об‘объединены в борьбе против общего врага, который мечтал нас поссорить”, - написал он в Telegram.

Добавим

Недавно власти Польши предоставили тайно Силам обороны ударные вертолёты советского производства Ми-24. Речь идет об ориентировочно десятке самолетов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша
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