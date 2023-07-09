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Байден выступит с публичной речью в Вильнюсском университете

Байден выступит с публичной речью в Вильнюсском университете

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент США Джо Байден выступит с публичной речью в Вильнюсском университете в Литве после завершения саммита НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство США в Литве.

Цитата

«Президент Байден выступит с публичной речью в Вильнюсском университете в Литве, в среду, 12 июля, после завершения саммита НАТО», - говориться в сообщении.

Посол США Роберт С Гилкрист заявил, что Литва является близким союзником и партнером, и связь между странами крепче, чем когда-либо.

«С нетерпением жду участия в этом историческом событии вместе с народом Литвы», - сказал Гилкрист.

Отмечается, что мероприятие будет бесплатным и открытым для публики.

Дополнение

НАТО превратило Вильнюс в крепость, оснащенную лучшим оружием. Все для того, чтобы защитить лидеров Альянса, которые встретятся на следующей неделе всего в 32 км от границы с беларусью.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Джо Байден
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