Байден выступит с публичной речью в Вильнюсском университете
КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент США Джо Байден выступит с публичной речью в Вильнюсском университете в Литве после завершения саммита НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство США в Литве.
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«Президент Байден выступит с публичной речью в Вильнюсском университете в Литве, в среду, 12 июля, после завершения саммита НАТО», - говориться в сообщении.
Посол США Роберт С Гилкрист заявил, что Литва является близким союзником и партнером, и связь между странами крепче, чем когда-либо.
«С нетерпением жду участия в этом историческом событии вместе с народом Литвы», - сказал Гилкрист.
Отмечается, что мероприятие будет бесплатным и открытым для публики.
Дополнение
НАТО превратило Вильнюс в крепость, оснащенную лучшим оружием. Все для того, чтобы защитить лидеров Альянса, которые встретятся на следующей неделе всего в 32 км от границы с беларусью.