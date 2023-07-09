Коротко, но очень предметно: Зеленский с Дудой обсудили саммит НАТО

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Польши Анджей Дуда в Луцке обсудили предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского.

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“На мероприятиях в Луцке с Анджеем Дудой смогли коротко, но очень предметно поговорить о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе", - написал Зеленский.

Он также отметил, что лидеры договорились действовать вместе, чтобы получить наилучший результат для Украины.

На мероприятиях в Луцке с @AndrzejDuda смогли коротко, но очень предметно поговорить о предстоящем саммите @NATO в Вильнюсе. Договорились действовать вместе, чтобы получить наилучший результат для Украины. pic.twitter.com/7IFYTY6iSP — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 9 июля 2023





Дополнение

Во время визитов президента Украины в Софию, Прагу, Братиславу и Стамбул были согласованы несколько важных для Украины и НАТО решений. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Офисе Президента заявили, что вступление Украины в НАТО поддержали примерно три четверти членов Альянса.