С рф нужно разговаривать только на понятном ей языке: Подоляк объяснил важность кассетных боеприпасов

КИЕВ. 9 июля. УНН. Кассетные боеприпасы несколько компенсируют снарядный дефицит у украинских военных и частично восстанавливают паритет на поле боя. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

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«Кассетные боеприпасы крайне важны для Украины. Они несколько компенсируют наш снарядный дефицит и частично восстанавливают паритет на поле боя. Учитывая тот факт, что россия уже более года использует этот тип боеприпаса в Украине, это, по меньшей мере, справедливо. А по большому счету, с россией нужно разговаривать только на понятном ей языке – пропорциональной силой…», - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Туда войдут кассетные боеприпасы и не только.

Президент США Джо Байден назвал «трудным решением» передачу Украине кассетных боеприпасов. Но он окончательно убедился в его верности, поскольку Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления.