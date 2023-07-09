Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,84 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Политические консультации по приглашению Украины в НАТО продолжаются - Стефанишина
Политические консультации по приглашению Украины в НАТО продолжаются - Стефанишина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
16170

С рф нужно разговаривать только на понятном ей языке: Подоляк объяснил важность кассетных боеприпасов

С рф нужно разговаривать только на понятном ей языке: Подоляк объяснил важность кассетных боеприпасов

КИЕВ. 9 июля. УНН. Кассетные боеприпасы несколько компенсируют снарядный дефицит у украинских военных и частично восстанавливают паритет на поле боя. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

«Кассетные боеприпасы крайне важны для Украины. Они несколько компенсируют наш снарядный дефицит и частично восстанавливают паритет на поле боя. Учитывая тот факт, что россия уже более года использует этот тип боеприпаса в Украине, это, по меньшей мере, справедливо. А по большому счету, с россией нужно разговаривать только на понятном ей языке – пропорциональной силой…», - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Туда войдут кассетные боеприпасы и не только.

Президент США Джо Байден назвал «трудным решением» передачу Украине кассетных боеприпасов. Но он окончательно убедился в его верности, поскольку Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления.

Источник: УНН
Теги: оружие, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.