Турция хочет продлить Черноморскую инициативу еще на три месяца - Bloomberg

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция хочет продлить действие зерновой сделки на три месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция хочет продлить соглашение о безопасном транзите украинского зерна из черноморских портов на три месяца вместо двух.

«Я надеюсь на продление», — сказал Эрдоган в Стамбуле в субботу во время совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что лидеры обсудили зерновую сделку и другие вопросы 7 июля после того, как Владимир Зеленский прибыл из Словакии.

Дополнение

Срок действия соглашения об экспорте украинского зерна истекает 17 июля. Отмечается, что за 11 месяцев работы зернового коридора украинские аграрии смогли экспортировать миллионы тонн зерна.

Турция была посредником первоначального зернового соглашения вместе с ООН. Россия неоднократно угрожала, что прекратит его действие. Как отмечают в Bloomberg, это приведет к повышению мировых цен на продовольствие.

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