Формальное прекращение войны не обязательно для вступления Украины в НАТО - экс-помощник главы Пентагона

КИЕВ. 9 июля. УНН. Формальное прекращение полномасштабной войны не обязательно для вступления Украины в НАТО. Такое мнение высказал бывший помощник главы Пентагона по связям с НАТО, ведущий эксперт программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне Джим Таунсенд в комментарии PAP.

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"Я думаю, что Киев смирился с тем, что не получит членства в Вильнюсе, учитывая, что война все еще продолжается. Но я думаю, что есть ожидания, что будет путь к членству: что-то вроде Плана действий по членству, ПДЧ, но заточенного под Украину, с точки зрения времени и необходимых реформ", - сказал Таунсенд.

По его мнению, формальное прекращение конфликта не обязательно для вступления Украины в НАТО.

"Лучшим способом противодействия этому было бы просто обеспечить полное поражение россии. Но даже если этого не произойдет, если россия не сдастся, мы, вероятно, дойдем до точки, когда боевые действия утихнут, когда станет очевидно, что главные бои закончены. И тогда можно будет принимать решение, пока союзники чувствуют себя в нем комфортно. Суть в том, чтобы не позволять россии диктовать условия", - рассказал Таунсенд.

Таунсенд отметил, что хотя администрация Байдена пока с осторожностью относится к членству Украины в НАТО, это не означает, что она вообще выступает против вступления.

Дополнение

Telegraph сообщал, что Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне с россией.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе, от которого Украина ждет конкретных заявлений относительно ее членства в Альянсе или гарантий безопасности.