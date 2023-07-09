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Политические консультации по приглашению Украины в НАТО продолжаются - Стефанишина
Политические консультации по приглашению Украины в НАТО продолжаются - Стефанишина
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Стефанчук впервые встретился с новоизбранным президентом Латвии - обсудили будущее Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ. 9 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сегодня встретился с новоизбранным президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и со спикерами парламентов пяти стран. Стороны обсудили будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО, передает УНН.

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«Первая международная встреча новоизбранного Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. Вместе со спикерами парламентов Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Германии сегодня обсуждаем будущее ЕС и НАТО, и будущее Украины в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе», - написал Стефанчук.

Он передал слова приветствия от Президента Украины Владимира Зеленского Президенту Латвии.

«Первое, что сказал Эдгарс Ринкевичс, — Латвия будет всесторонне поддерживать Украину до полной Победы! Все страны сейчас объединены в помощи Украине и защите восточного фланга Европы, отметила спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Важные слова от Президента Бундестага Бербель Бас, что «как спикеры своих парламентов, мы поддерживаем путь Украины в НАТО», - сообщил Стефанчук.

Стефанчук отметил, что ценит позицию Маршалка Сената Польши Эльжбеты Витек в том, что с Украиной Альянс станет сильнее.

«Благодарен за слова Спикера Парламента Эстонии Лаури Хуссара, что Украина должна получить четкие указания к НАТО на саммите в Вильнюсе. Несколько дней остается до исторического события в Вильнюсе. И, бесспорно, членство Украины в Альянсе — наша стратегическая цель. Поэтому я благодарю парламенты за поддержку нашего членства в НАТО!», - подчеркнул Стефанчук.

Также он выразил благодарность за готовность парламентов помочь Украине интегрироваться в ЕС.

Дополнение

Вступление Украины в НАТО поддержало примерно три четверти членов Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Польши Анджей Дуда в Луцке обсудили предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Источник: УНН
Теги: НАТО, ЄС, Руслан Стефанчук
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