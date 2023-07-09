Украина еще не готова к членству в НАТО - Байден

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что Украина еще не готова к членству в НАТО, и сказал, что война россии в Украине должна закончиться, прежде чем Альянс сможет рассмотреть возможность добавления Киева в свои ряды. Об этом он рассказал в интервью CNN, передает УНН.

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Байден сказал, что, хотя обсуждение будущего членства Украины в НАТО было преждевременным, США и их союзники по НАТО продолжат обеспечивать Президента Владимира Зеленского и его силы безопасностью и оружием, которые им необходимы, чтобы попытаться положить конец войне.

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"Я не думаю, что в НАТО существует единодушие по поводу того, следует ли вводить Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны...", - сказал Байден.

Байден рассказал, что он сказал Зеленскому, что США будут продолжать обеспечивать безопасность и вооружение для Украины, как они делают это для Израиля, пока идет процесс.

"Я думаю, что мы должны проложить рациональный путь, чтобы Украина могла претендовать на вступление в НАТО", - сказал Байден, отметив, что перед войной он отказался от требований владимира путина относительно обязательства не принимать Украину, потому что Альянс проводит "политику открытых дверей".

"Но я думаю, что преждевременно говорить, призывать к голосованию, понимаете, сейчас, потому что необходимо выполнить другие требования, включая демократизацию и некоторые из этих вопросов", - добавил Байден.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО "сейчас" - даже если членство наступит только после войны.

Формальное прекращение полномасштабной войны не обязательно для вступления Украины в НАТО. Такое мнение высказал бывший помощник главы Пентагона по связям с НАТО, ведущий эксперт программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне Джим Таунсенд. По его мнению лучшим способом противодействия этому было бы просто обеспечить полное поражение России.