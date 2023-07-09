Президент Германии призвал федеральное правительство не блокировать поставки кассетных боеприпасов Украине

Киев. 9 июля. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немецкое правительство не блокировать поставки кассетных боеприпасов Украине, о которых объявили Соединенные Штаты. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, пишет УНН.

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"В нынешней ситуации правительство ФРГ не может стоять на пути США", - подчеркнул Штайнмайер, при этом отметил, что такой тип боеприпасов в Германии запрещен федеральным правительством и что ФРГ выступает против поставок.

Также президент Германии напомнил, что в 2008 году, будучи главой МИД Германии, он подписал Конвенцию по кассетным боеприпасам, поэтому признал, что является "предвзятым" в этих дебатах.

Детали

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощиУкраине на 800 миллионов долларов. Туда войдут кассетные боеприпасы и не только. Президент США Джо Байден назвал «трудным решением» передачу Украине кассетных боеприпасов. Но он окончательно убедился в его верности, поскольку Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления.

В свою очередь, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что кассетные боеприпасы несколько компенсируют снарядный дефицит у украинских военных и частично восстанавливают паритет на поле боя.

В то же время некоторые страны выступили против передачи Украине такого типа боеприпасов.

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