Кулеба поговорил с госсекретарем США: обсудили предстоящий саммит НАТО

КИЕВ. 9 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Темой беседы был предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

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"Дмитрий Кулеба провел разговор с Энтони Блинкеном", - говорилось в сообщении МИД.

Как сообщает МИД, темой разговора стал предстоящий саммит НАТО, который запланирован на следующую неделю в Вильнюсе.

"Работаем над тем, чтобы финальные решения Вильнюсского саммита стали победой для Украины, НАТО и глобальной безопасности", - добавили в министерстве.

Напомним

Также сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Польши Анджей Дуда в Луцке обсудили предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.