Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,84 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Политические консультации по приглашению Украины в НАТО продолжаются - Стефанишина
Политические консультации по приглашению Украины в НАТО продолжаются - Стефанишина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6435

Кулеба поговорил с госсекретарем США: обсудили предстоящий саммит НАТО

Кулеба поговорил с госсекретарем США: обсудили предстоящий саммит НАТО

КИЕВ. 9 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Темой беседы был предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Цитата 

"Дмитрий Кулеба провел разговор с Энтони Блинкеном", - говорилось в сообщении МИД.

Как сообщает МИД, темой разговора стал предстоящий саммит НАТО, который запланирован на следующую неделю в Вильнюсе.

"Работаем над тем, чтобы финальные решения Вильнюсского саммита стали победой для Украины, НАТО и глобальной безопасности", - добавили в министерстве. 

Напомним 

Также сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Польши Анджей Дуда в Луцке обсудили предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, саммит, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.