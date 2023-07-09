США предупредили Китай о поддержке россии в войне с Украиной

КИЕВ. 9 июля. УНН. Администрация президента США Джо Байдена предупредила Китай о поддержке россии в войне против Украины. В частности, Белый дом намекнул на выход американских и европейских компаний из страны. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, пишет CNN, передает УНН. УНН.

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Байден считает, что существует способ, который поможет урегулировать, наладить рабочие отношения с Китаем, которые будут выгодны и Вашингтону, и Пекину.

"Я также звонил ему (председателю КНР Си Цзиньпину, - ред.) после его встречи с россиянами по поводу этих новых отношений и так далее. И я сказал: "Это не угроза. Это наблюдение". Я сказал: "С тех пор как россия вошла в Украину, 600 американских корпораций ушли из россии. А вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны. Будьте осторожны", - подчеркнул Байден.

По словам американского лидера, глава Китая не стал с ним спорить и отметил, что Китай "не пошел на поводу у россии".

"Он говорит о том, что ядерная война - это катастрофа, есть такая вещь, как безопасность, которая нужна. Поэтому, я думаю, мы можем работать над этим", - добавил Байден.

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