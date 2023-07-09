Новости: Политика
9 июля 2023, 22:06 • Юлия Крутякова • 106710
Первый разговор после возвращения командиров "Азова": глава МИД Турции позвонил лаврову
КИЕВ. 9 июля. УНН. Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня, 9 июля, провел телефонный разговор с министром иностранных дел рф сергеем лавровым, пишет Нurriyet, передает УНН.
Детали
Представители стран обсудили последние события в рамках Украинско-Стамбульского зернового соглашения.
Это стало первым разговором двух министров после вчерашнего возвращения командиров "Азовстали" из Турции в Украину.
Напомним
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция хочет продлить действие зернового соглашения на три месяца.
Источник: УНН
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