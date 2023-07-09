Первый разговор после возвращения командиров "Азова": глава МИД Турции позвонил лаврову

КИЕВ. 9 июля. УНН. Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня, 9 июля, провел телефонный разговор с министром иностранных дел рф сергеем лавровым, пишет Нurriyet, передает УНН.

Детали

Представители стран обсудили последние события в рамках Украинско-Стамбульского зернового соглашения.

Это стало первым разговором двух министров после вчерашнего возвращения командиров "Азовстали" из Турции в Украину.

Напомним

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция хочет продлить действие зернового соглашения на три месяца.