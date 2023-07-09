Зеленский заявил, что в рф может быть очередной мятеж

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о сигнале, что в россии может быть очередной мятеж или революция. Вероятно, его могут поддержать многие люди. Об этом глава государства сказал интервью ABC News, пишет УНН.

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Зеленский отметил, что мятеж основателя ЧВК "вагнера" евгения пригожина выявил слабость руководства российского диктатора владимира путина.

"Они решили остановиться. путин не имеет военной силы внутри россии, а его гражданское население не защищено. Есть сигнал, что в россии может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж", - заявил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что уверен, что "вагнеровцы" не нападут на Украину с севера, и утверждает, что угон был мотивирован попыткой улучшить свое положение в россии.

"Вот что я считаю, исходя из разведки... он стал политической фигурой. И это, на мой взгляд, было его основной целью. Почему он остановился? Ну, я не знаю наверняка", - отметил Зеленский.

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