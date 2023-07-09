США могли бы закончить войну ценой украинских территорий за 5 минут, но мы не согласились бы - Зеленский

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить войну в Украине за 5 минут, но ценой украинских территорий, на что наша страна не согласилась бы. Об этом глава государства сказал интервью ABC News, пишет УНН.

Детали

Глава Украины в очередной раз прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа, который обещал закончить войну в Украине за 24 часа, напомнив, что тот уже имел такой шанс, находясь на посту президента США в то время, как в Украине продолжалась гибридная война.

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"Одно лишь желание прекратить войну – это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте. Что ж, похоже на то, что Дональд Трамп в свое время уже имел эти 24 часа. Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны, и, как я предполагаю, он имел это время в своем распоряжении, но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты.

Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить её даже за пять минут. Но мы бы не согласились".

Дополнение

Президент Украины также ответил тем американцам, которые скептически относятся к продолжению помощи Украине и хотят сосредоточиться на внутренних проблемах.

"Я ценю тех, кто говорит, что вы сделали достаточно. Поверьте мне, несмотря ни на что, я ценю помощь. Что касается слова "достаточно", то мы, украинцы, не отличаемся чрезмерными аппетитами. Нам достаточно нашей победы", - сказал он.

При этом президент заявил об "опасных сигналах" относительно сокращения помощи Украине.

На вопрос, обеспокоен ли он предстоящими президентскими выборами в США и продолжением помощи, Зеленский заметил: "Это внутренний, внутриполитический вопрос. Это будут решать американцы, и я не хотел бы вмешиваться. Но для нас важно сохранить двухпартийную поддержку Украины... Мы понимаем, что есть определенные опасные сигналы, которые поступают от отдельных политиков США по сокращению помощи Украине".

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