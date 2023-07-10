Я не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения — Зеленский об ожидании четких гарантий безопасности от НАТО

КИЕВ. 10 июля. УНН. Вильнюсский саммит НАТО, который состоится 11-12 июля — это важное событие для Украины, на котором наше государство должно получить четкие гарантии безопасности, пока оно находится в составе Альянса. Об этом в интервью ABC News заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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"Вильнюсский саммит — очень важен. Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл. В противном случае — это очередная политика. Мы работаем с партнерами, мы работаем над гарантиями безопасности. Мы также работаем над помощью нашим партнерам, чтобы те пришли к определенным выводам накануне саммита", — отметил президент.

По словам Зеленского, он не хочет ехать на саммит "ради развлечений".

"Мы хотели бы иметь все решения в течение саммита. В таком случае, очевидно, я буду там и буду делать все, что я могу. Я не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения", — подчеркнул глава государства.

Напомним

Группа государств НАТО ведет "душераздирающие переговоры в последнюю минуту" с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО в Литве 11-12 июля.