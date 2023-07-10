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Байден провел разговор с Эрдоганом: обсудили Вильнюсский саммит и поддержку Украины

Байден провел разговор с Эрдоганом: обсудили Вильнюсский саммит и поддержку Украины

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент США Джо Байден провел сегодня разговор с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, пишет УНН.

Цитата 

"Они обсудили круг вопросов, которые лидеры НАТО будут рассматривать на саммите, выразили общие обязательства продолжить поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Также президенты и проанализировали усилия, направленные на укрепление двусторонних связей.

Кроме того, Байден выразил желание как можно скорее принять Швецию в НАТО.

Напомним

Президент Турции во время совместной конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Украина, Джо Байден, Турция
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