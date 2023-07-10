Новости: Политика
10 июля 2023, 02:25 • Юлия Крутякова • 12030
Байден провел разговор с Эрдоганом: обсудили Вильнюсский саммит и поддержку Украины
КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент США Джо Байден провел сегодня разговор с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, пишет УНН.
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"Они обсудили круг вопросов, которые лидеры НАТО будут рассматривать на саммите, выразили общие обязательства продолжить поддержку Украины", - говорится в сообщении.
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Также президенты и проанализировали усилия, направленные на укрепление двусторонних связей.
Кроме того, Байден выразил желание как можно скорее принять Швецию в НАТО.
Напомним
Президент Турции во время совместной конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО.
Источник: УНН
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