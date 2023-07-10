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США нанесли удар по Сирии: погиб главарь ИГИЛ Усам аль-Мухаджира

США нанесли удар по Сирии: погиб главарь ИГИЛ Усам аль-Мухаджира

КИЕВ. 10 июля. УНН. США нанесли авиаудар в Сирии. В результате чего погиб главарь террористической группировки ИГИЛ Усама аль-Мухаджир. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования США, пишет УНН.

Детали 

Авиаудар был нанесён беспилотниками MQ-9, которые в этот же день российские самолёты преследовали в течение двух часов.

"Мы четко дали понять, что остаемся преданными победе над ИГИЛ во всем регионе", — заявил командующий Центрального командования США генерал Майкл Курилла.

Ликвидация Усамы аль-Мухаджира должна нарушить способность ИГИЛ планировать и проводить террористические атаки. Однако Центральное командование США планирует проводить операции против ИГИЛ до окончательного поражения группировки.

Источник: УНН
Теги: США, Сирия
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