США нанесли удар по Сирии: погиб главарь ИГИЛ Усам аль-Мухаджира

КИЕВ. 10 июля. УНН. США нанесли авиаудар в Сирии. В результате чего погиб главарь террористической группировки ИГИЛ Усама аль-Мухаджир. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования США, пишет УНН.

Детали

Авиаудар был нанесён беспилотниками MQ-9, которые в этот же день российские самолёты преследовали в течение двух часов.

"Мы четко дали понять, что остаемся преданными победе над ИГИЛ во всем регионе", — заявил командующий Центрального командования США генерал Майкл Курилла.

Ликвидация Усамы аль-Мухаджира должна нарушить способность ИГИЛ планировать и проводить террористические атаки. Однако Центральное командование США планирует проводить операции против ИГИЛ до окончательного поражения группировки.