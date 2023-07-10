Новости: Политика
10 июля 2023, 03:05 • Юлия Крутякова • 7950
США нанесли удар по Сирии: погиб главарь ИГИЛ Усам аль-Мухаджира
КИЕВ. 10 июля. УНН. США нанесли авиаудар в Сирии. В результате чего погиб главарь террористической группировки ИГИЛ Усама аль-Мухаджир. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования США, пишет УНН.
Детали
Авиаудар был нанесён беспилотниками MQ-9, которые в этот же день российские самолёты преследовали в течение двух часов.
"Мы четко дали понять, что остаемся преданными победе над ИГИЛ во всем регионе", — заявил командующий Центрального командования США генерал Майкл Курилла.
Ликвидация Усамы аль-Мухаджира должна нарушить способность ИГИЛ планировать и проводить террористические атаки. Однако Центральное командование США планирует проводить операции против ИГИЛ до окончательного поражения группировки.
Источник: УНН
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