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Байден прилетел в Лондон, чтобы обсудить с Сунаком поставки кассетных боеприпасов Украине

Байден прилетел в Лондон, чтобы обсудить с Сунаком поставки кассетных боеприпасов Украине

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент США Джо Байден прилетел в Великобританию перед саммитом НАТО в Литве после того, как несколько союзников поставили под сомнение его решение предоставить кассетные боеприпасы Украине, пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Ожидается, что в понедельник президент США Джо Байден встретится с британским премьером Риши Сунаком, чтобы обсудить различные вопросы, в том числе и войну в Украине.

Как отмечает ВВС, Сунак не критиковал решение Байдена. Однако в субботу он заявил, что Великобритания является одной из 123 стран, подписавших Конвенцию о кассетных боеприпасах – международный договор, запрещающий их производство и использование.

В то же время другие союзники США пошли дальше, в частности Новая Зеландия, страна-партнер НАТО, заявила в воскресенье, что эти боеприпасы могут нанести "огромный вред невинным людям".

Напомним

Президент США Джо Байден назвал «трудным решением» предоставление Украине кассетных боеприпасов. Но он окончательно убедился в его верности, поскольку Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления.

Источник: УНН
Теги: США, Великобритания
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