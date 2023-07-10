путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма - Зеленский

КИЕВ. 10 июля. УНН. Российский диктатор владимир путин будет стремиться к переговорам, когда ВСУ дойдут до Крыма. Такое предположение высказал президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, пишет УНН.

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Как отмечают журналисты издания, Зеленский не опроверг сообщения Washington Post о том, что украинские чиновники сказали директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время недавней поездки в Киев, что «цель контрнаступления состоит в том, чтобы подойти к границе с Крымом, а затем заставить российского диктатора начать переговоры».

Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли «возможно» заставить путина пойти на переговоры, Зеленский сказал, что «это абсолютно логичное предположение».

«Ну, это абсолютно понятная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным Крымом, очень вероятно, что путин будет вынужден искать диалога с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен», – сказал президент.

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