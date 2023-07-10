КНДР осудила размещение атомной ракетной лодки США вблизи Корейского полуострова

КИЕВ. 10 июля. УНН. В понедельник Северная Корея осудила размещение атомной ракетной подводной лодки США в водах вблизи Корейского полуострова, заявив, что это провоцирует ядерный конфликт, пишет Reuters, передает УНН.

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Северная Корея также утверждала, что разведывательные самолеты США недавно нарушили ее воздушное пространство вблизи восточного побережья, цитируя неназванного представителя министерства национальной обороны в заявлении, опубликованном официальным информационным агентством KCNA.

«Нет никаких гарантий, что потрясающий инцидент, когда над Восточным морем будет сбит стратегический разведывательный самолет ВВС США, не повторится», — сказал спикер.

В заявлении упоминаются прошлые случаи, когда Северная Корея сбивала или перехватывала американские самолеты на границе с Южной Кореей и у побережья. Северная Корея часто жаловалась на разведывательные полеты США вблизи полуострова.

По словам KCNA, действия Соединенных Штатов по размещению стратегических ядерных активов на Корейском полуострове являются откровенным ядерным шантажом против Северной Кореи и стран региона и представляют серьезную угрозу миру.

«От будущих действий США зависит, возникнет ли экстремальная ситуация в регионе Корейского полуострова, которая никому не нужна, и Соединенные Штаты будут нести полную ответственность, если произойдет какая-либо неожиданная ситуация», — говорится в сообщении.

Справочно

Американская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами прибыла в порт Пусан в Южной Корее в прошлом месяце.







