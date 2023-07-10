В отношениях Китая и США есть прогресс: Глава Минфина Штатов заявила о "продуктивных" переговорах

КИЕВ. 10 июля. УНН. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что 10-часовые встречи с высокопоставленными чиновниками Китая в последние дни были “прямыми” и “продуктивными”, помогли стабилизировать часто сложные отношения сверхдержав, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Перед от’ездом из Китая в воскресенье Йеллен сказала, что Соединенные Штаты и Китай не достигли согласия по ряду вопросов, но выразила уверенность, что ее визит способствовал усилиям поставить отношения на “более надежную основу”.

"США и Китай имеют значительные разногласия", - сказала Йеллен на пресс-конференции в посольстве США в Пекине. “Но мы с президентом Байденом не видим отношения между США и Китаем в рамках конфликта великих держав. Мы верим, что мир достаточно велик, чтобы обе наши страны могли процветать”.

Поскольку американо-китайские отношения находятся на низком уровне из-за вопросов национальной безопасности, включая Тайвань, запретов США на экспорт передовых технологий и государственной промышленной политики Китая, Вашингтон пытается восстановить связи между двумя крупнейшими экономиками мира.

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