Экс-генералы стран НАТО призвали открыть Украине путь к членству в Альянсе

КИЕВ. 10 июля. УНН. Шесть отставных генералов стран НАТО призвали лидеров саммита Альянса в Вильнюсе открыть для Украины конкретный путь к членству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее открытое письмо главам государств и правительств стран НАТО.

Детали

Письмо к лидерам стран НАТО подписали:

Рихо Террас — генерал эстонской армии, бывший начальник обороны Эстонии;

Мечислав Гоцул — генерал польской армии, экс-глава обороны Польши;

Раймондс Граубе — генерал латвийской армии, бывший начальник обороны Латвии;

Витаутас Йонас Жукас — генерал литовской армии, бывший начальник обороны Литвы;

Бен Ходжес — генерал армии США, бывший командующий американскими силами в Европе;

Майкл Репах — генерал армии США, бывший глава командования специальных операций США в Европе.

Цитата

“Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе предоставляет уникальную возможность для стран-членов НАТО обеспечить будущее Альянса и всей Европы. Мы призываем страны-члены НАТО определить конкретную дорожную карту, ведущую к членству Украины в НАТО в ближайшем будущем. Украина борется за Европу, за всех членов Европейского Союза и НАТО”, - говорится в письме экс-генералов.

В письме отмечается, что агрессия россии против украинского народа является прямой угрозой для международного порядка, основанного на правилах, и безопасности демократических стран.

По словам отставных генералов, Украина показала способность и готовность взять на себя обязательства, чтобы защищать свою независимость и безопасность стран Европы. Кроме того, Украина защитила свои институты, продемонстрировала свою приверженность демократическим принципам и ценностям и показала, что является надежным партнером и союзником.

"На саммите в Бухаресте 2008 года союзники договорились, что Украина в будущем станет членом НАТО. Пришло время, чтобы страны НАТО выполнили это обещание", —отмечается в письме.

В обращении сказано, что “НАТО должно приветствовать Украину с распростертыми объятиями и помогать ей выполнять свои обязательства и обязанности как полноправного члена НАТО. Это единственный возможный способ гарантировать мир в Европе перед лицом российской агрессии”.

Дополнение

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Вильнюсский саммит НАТО, который состоится 11-12 июля — это важное событие для Украины, на котором наше государство должно получить четкие гарантии безопасности, пока оно находится в составе Альянса.

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе будут обсуждать вопрос долгосрочных обязательств Украины в сфере безопасности. Однако, для вступления в НАТО Украина должна соответствовать определенным требованиям.