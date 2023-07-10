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Помощь и восстановление: в Украину прибыл спецпосланник Франции

Помощь и восстановление: в Украину прибыл спецпосланник Франции

КИЕВ. 10 июля. УНН. В Украину прибыл спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Пьер Хайльбронн, об этом он сообщил в своем Twitter. Темами предстоящих обсуждений будут проекты здравоохранения, критической инфраструктуры, современных технологий и образования, а также реформы, передает УНН.

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"Снова в Украине! На стороне этой страны и ее народа после 500 дней систематического разрушения", - написал Хайльбронн.

По словам спецпосланника Франции, на встречах во время визита в Украину он обсудит трансформацию и реформы вместе с партнерами ЕС и странами "Группы семи". Также будут обсуждаться многочисленные проекты Франции в сферах здравоохранения, критической инфраструктуры, современных технологий и образования.

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Источник: УНН
Теги: Франция, помощь, восстановление
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