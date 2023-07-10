Кулеба: союзники НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс

КИЕВ. 10 июля. УНН. Союзники НАТО достигли консенсуса относительно устранения Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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“После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса относительно отмены ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО”, - написал Кулеба в Twitter.

По его словам, это лучший момент для того, чтобы внести ясность относительно приглашения Украине стать членом Альянса.

Контекст

ПДЧ - это программа НАТО по предоставлению консультаций, помощи и практической поддержки, учитывающая индивидуальные потребности государств, которые задекларировали стремление вступить в Альянс. Это «предварительный этап» членства в НАТО, в котором страна-претендент получает индивидуальную национальную программу подготовки к будущему членству в Альянсе.

Финляндии и Швеции он не был нужен перед началом процесса вступления в НАТО. Во время Мадридского саммита НАТО в июне 2022 года обе страны получили приглашение присоединиться к Альянсу. 4 апреля 2023 года Финляндия завершила процедуру вступления и официально стала членом НАТО. Швеция продолжает переговоры с Турцией по ратификации протокола о вступлении.