США и Германия не позволили Зеленскому обратиться с призывом принять Украину в НАТО с трибуны саммита - СМИ

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский планировал выступить с трибуны в Вильнюсе во время саммита и попросить принять его страну в НАТО. Однако США и Германия выступили против, сообщает издание BILD со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Детали

Страна должна официально спросить НАТО, может ли она присоединиться к Альянсу, прежде чем процесс может начаться. Именно это и планировал сделать Владимир Зеленский, отмечает BILD.

Но именно этому официальному запросу хотят помешать некоторые важные страны НАТО. Прежде всего Германия и США, "к сожалению, они здесь сближаются", сказал BILD информатор из Восточной Европы.

"Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО", - сказал BILD высокопоставленный источник.

Кроме того, две страны оказывают "давление" на других членов НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.

Другой дипломат разочарованно сказал BILD, что Берлин и Вашингтон хотят "окончательной декларации, которая вряд ли выходит за рамки той, что была сделана в Бухаресте 2008 года".

Тогда в итоговом документе саммита говорилось: "НАТО приветствует евроатлантические устремления Украины и Грузии к членству в НАТО. Мы договорились сегодня, что эти страны станут членами НАТО".

Президент Украины сейчас "крайне зол" на то, что ему не позволили это сделать, сообщили BILD.

Дополнение

Союзники НАТО достигли консенсуса по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В Офисе Президента ранее заявили, что вступление Украины в НАТО поддержало примерно три четверти членов Альянса.