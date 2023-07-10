КИЕВ. 10 июля. УНН. После встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, в кремле обиделись на Анкару. москва заявила, что заявления об ускоренном принятии Украины в НАТО и возвращении командиров полка «Азов» свидетельствуют, что Турция превращается "из нейтральной страны в недружественную", передает УНН.

Детали

Председатель комитета совета федерации по обороне и безопасности виктор бондарев заявил росСМИ, что передача Киеву командиров "Азова", которые находились на турецкой территории - противоречит достигнутым договоренностям. Вместе с заявлениями об ускоренном принятии Украины в НАТО, по его мнению, это свидетельствуют о том, что Турция занимает сторону Украины.

"Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную", - сказал Бондарев

По его мнению, основаниями для такого "недружественного шага" стали как якобы "давление" со стороны альянса, так и фактическое прекращение зерновой сделки.

Дополнение

Украинский лидер прибыл в Турцию по приглашению турецкого коллеги 7 июля. В ходе переговоров были обсуждены региональные и международные вопросы. В частности, президенты обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений, последних событий в войне между РФ и Украиной и зерновой сделки.

Украина и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики в сфере стратегических отраслей промышленности. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что работает над продолжением зернового соглашения и об этом он будет вести переговоры с президентом России Путиным. И выразил надежду, что его можно будет ввести на двухлетний период с обновлением каждые три месяца.

Президент Турции во время совместной конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО.

По завершении своего визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении домой командования полка "Азов", интернированного в Турцию после обмена.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что о возвращении бойцов в Украину "россию никто не ставил в известность".

.