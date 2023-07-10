Суд лишил мэра Ровно права занимать должность в течение года. Третьяк назвал это "издевательством над законом"

КИЕВ. 10 июля. УНН. Мэра Ровно Александра Третьяка суд первой инстанции признал виновным в совершении коррупционного административного правонарушения и лишил права занимать должность в течение года, сообщает Суспильне. Третьяк на своей странице в Telegram отметил, что находится в командировке в Германии и заявил, что дело является "издевательством над законом", передает УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение объявил 10 июля судья Петр Денисюк. Согласно ему, мэр признан виновным в коррупционном правонарушении. Это предусматривает наказание в виде штрафа 6 800 гривен и лишение права занимать должность сроком в один год. Решение может обжаловаться ответчиком в десятидневный срок.

Как пишет издание, судья решил принять решение без участия мэра из-за того, что Третьяк не приходил на суд, ссылаясь на занятость и командировку. В пятницу, 7 июля, он уехал в Германию, по его словам, налаживать сотрудничество с тамошними городами.

Третьяк заявил, что "не признает вины никоим образом", считает судебный процесс "издевательством над правосудием".

"Считаю, что постановление Ровенского городского суда Ровенской области от 10.07.2023 г. по делу №569/2600/23 принято с грубым нарушением процессуального законодательства. Судья Петр Денисюк несмотря на уважительные основания для отложения судебного заседания, которое было назначено на 07.07.2023 провел его без моего присутствия, чем грубо нарушил законодательство", - написал городской голова.

Он сообщил, что сейчас находится в Германии в рабочей поездке в города Эссен и Берлин для подписания соглашений о дальнейшем сотрудничестве, а также передачи помощи Ровно. По словам Третьяка, стороны договорились о передаче троллейбусов для Ровно и другой спецтехники.

Дополнение

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило три протокола на мэра Ровно, в которых усматривали конфликт интересов: о возвращении себе премий, голосовании за назначение управляющей делами исполкома и назначении ей премий и надбавок. Первые два протокола закрыли за отсутствием состава нарушения и по срокам давности.

Последнее дело касается начисления премий и доплат управляющей делами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен. НАПК усматривает в этом конфликт интересов, сам мэр это неоднократно отрицал.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол о конфликте интересов в отношении народного депутата Григория Суркиса.