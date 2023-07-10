"Ждем хороших новостей": в ОП рассказали, что интенсивно работают в канун саммита НАТО

КИЕВ. 10 июля. УНН. Украина интенсивно работает и проводит много коммуникации с союзниками перед саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом заявил в понедельник руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.

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"Саммит НАТО в Вильнюсе уже завтра. Сегодня интенсивно работаем, позиция Украины будет предметной, много коммуникации с союзниками. Ждем хороших новостей", - написал Ермак в Telegram.

Также он поблагодарил друзей и союзников за позицию и перечислил 9 стран и ЕС.

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил 10 июля, что после интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по отмене ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе. Он приветствовал это долгожданное решение, которое сокращает путь Украины в НАТО.