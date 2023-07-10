Эрдоган: прекращение войны внесет вклад в упрощение процесса вступления Украины в НАТО

КИЕВ. 10 июля. УНН. Турция поддерживает территориальную целостность Украины, а также верит, что прекращение войны внесет вклад в дальнейшее упрощение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник перед вылетом на саммит Альянса в Вильнюсе, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

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"Мы считаем, что скорейшее прекращение войны справедливым и прочным миром будет способствовать процессу членства Украины в НАТО", - сказал президент Эрдоган.

Детали

По словам турецкого лидера, саммит Альянса в Вильнюсе проводится в судьбоносный период негативного влияния войны в Украине на глобальную стабильность и безопасность. "В такой критический период, участники саммита планируют обсудить очень важные решения, которые, безусловно, внесут вклад в укрепление обороны Альянса. В то же время планируется рассмотреть решения по Украине, принятые на Мадридском саммите военно-политического блока", - рассказал президент Турции.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара во все периоды поддерживала курс "открытых дверей" НАТО. Для продвижения процесса заявки Стокгольма на вступление в НАТО необходимо выполнение всех положений трехстороннего меморандума Турция-Швеция-Финляндия, констатировал Эрдоган.

При этом президент Турции связал тему заявки Стокгольма с диалогом по вступлению Турции в Европейский Союз. "Сначала откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы потом "расчистим дорогу" для заявки Швеции (в НАТО), как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ждет у дверей ЕС", - отметил Эрдоган.

Напомним

Президент Турции во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО.