Прекращение "зерновой сделки": что ждет другие государства из-за недостатка украинской продукции

КИЕВ. 10 июля. УНН. Основные рынки, которые нуждаются больше всего в украинской продукции, это рынки Африки, Азии и Ближнего Востока. Задержка с логистикой и невозможность вовремя доставить продукцию будет порождать новые вызовы с голодом. Об этом сообщил во время брифинга заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, комментируя вероятное прекращение "зрнового соглашения", передает УНН.

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“Для международного рынка, прежде всего, это может привести к росту цен. Об этом уже заявляют в организации Объединенных Наций. Напомню, что с момента экспорта с территории Украины цены в мире фактически снизились на 24%. Если украинская продовольственная группа товаров не будет поступать на международные рынки вовремя, следует ожидать удорожания продуктов питания, особенно в бедных странах, которые ожидают украинские продукты. Основные рынки, которые требуют больше всего украинской продукции, это рынки Африки, Азии и Ближнего Востока. Задержка с логистикой и невозможность вовремя доставить продукцию будет порождать новые вызовы с голодом в этих странах, что является объектом беспокойства ООН”, - сообщил Марчук.

Детали

Тем не менее, пока Украине удается экспортировать зерновые культуры, а показатели количества экспорта товара значительно выросли по сравнению с 2022 годом.

“На сегодня удалось экспортировать примерно 33 млн тонн зерновых культур, что является хорошим показателем, учитывая, что в 2022 году мы имели достаточно большое количество переходящих остатков, около 30 млн тонн и это привело к тому, что большое количество товаропроизводителей были вынуждены сидеть со своим зерном без возможности его реализовать”, - отметил Марчук.

Дополнение

Кабинет министров Украины работает над разработкой альтернативных мер для продолжения экспорта аграрной продукции в случае прекращения работы зернового коридора. В государственном бюджете этого года предусмотрено 20 миллиардов грн на страхование судов с украинским зерном, которые будут готовы продолжать работу в случае отсутствия зернового коридора.