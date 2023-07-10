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Страны-члены НАТО объявят о решении отменить ПДЧ для Украины на Вильнюсском саммите - Столтенберг

Страны-члены НАТО объявят о решении отменить ПДЧ для Украины на Вильнюсском саммите - Столтенберг

КИЕВ. 10 июля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой перед Вильнюсским саммитом заявил, что консультации по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс пока продолжаются. Окончательное решение лидеры стран объявят на саммите 11-12 июля, передает УНН. 

Цитата

"Я соглашусь с тем, что Украина станет членом Альянса. Я уверен, что на саммите будут приняты решения, которые будут сильными и позитивными для Украины... Но опять же окончательные решения будут приняты, когда мы все согласимся и лидеры встретятся завтра. Поэтому пока рано озвучивать именно конкретные решения", - заявил он.

Детали

Он уточнил, что речь идет о пакете поддержки, представленном на неофициальной встрече министров НАТО в Осло. По словам Столтенберга, он включает три элемента: обеспечение полной оперативной совместимости между силами НАТО и Украины, создание Совета НАТО-Украина и переход процесса членства Украины в Альянсе от двухэтапного к одноэтапному. Генсек подчеркнул, что обсуждения продолжаются.

Со своей стороны, Науседа заверил, что страны НАТО пришли к согласию и решили отменить для Украины требование выполнять План действий по членству на ее пути в НАТО.

"Это очень позитивный шаг вперед, и он бы упростил процесс пути Украины в НАТО. Но нам также нужен очень четкий сигнал о том, что членство Украины в НАТО действительно возможно, когда это позволят условия. И с этой точки зрения нам нужно двигаться вперед, выйти за пределы языка Бухарестского саммита, который говорит только об "открытых дверях", - сказал президент.

Он подчеркнул, что на сегодня Украина нуждается в "очень конкретных сигналах", что "когда позволят условия, она не только на бумаге, а в реальности станет членом НАТО". 

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники НАТО достигли консенсуса по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, саммит, Йенс Столтенберг, Вильнюс

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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