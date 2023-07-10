Венгерская авиокомпания высадила из самолета украинского ветерана с ампутированной ногой: в МИД отреагировали

КИЕВ. 10 июля. УНН. В МИД хотят разобраться с инцидентом, который произошел с украинским ветераном с ампутированной ногой, которого в израильском аэропорту Тель-Авива принудительно высадили из самолета. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и призвал ветерана обратиться в МИД и посольство, передает УНН.

Цитата

“Нас очень огорчила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива и мы хотим в ней разобраться. Поскольку формальных обращений к нам не поступало, просим украинского ветерана, которому было отказано в рейсе на Варшаву, выйти на связь в МИД или посольство Украины в Израиле”, — написал Николенко.

Детали

Он отметил, что если подтвердится нарушение, в МИД приложат максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины.

“Защита прав украинцев за границей — безусловный приоритет”, — добавил Николенко.

Кроме того, он предоставил номера куда можно обратиться в МИД или посольство Украины в Израиле:

МИД: +38 044 238 1588 или [email protected]

Украинское посольство в Израиле: +972 54 667 6782 или [email protected]

Контекст

Как сообщает Nexta, в израильском аэропорту Тель-Авива принудительно высадили из самолета украинского ветерана, потерявшего ногу на войне.

“Мужчина на видео не мог сидеть на своем месте из-за протеза. Он сказал, что потерял ногу на войне, и он летит домой к своей семье в Украину. Он плакал и кричал: “Как я попаду домой?” - говорится в сообщении.

Сообщается, что он простоял в углу этого самолета полтора часа. Впоследствии он упал и повредил руки. Экипаж самолета заявил, что он якобы вел себя неадекватно, и был вынужден покинуть рейс.

Из самолета ветерана высадили работники венгерской авиакомпании Wizz Air. После инцидента они объяснили ситуацию и публично извинились на своей официальной странице.