Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюсе - Bloomberg

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Вильнюс, Литва, чтобы встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, к которому его страна стремится присоединиться. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Зеленский прибудет в среду, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Представитель Зеленского отказался от комментариев.

Встреча в Вильнюсе происходит в ключевой момент, когда война россии в Украине приближается к отметке 18 месяцев. НАТО имеет целью поставлять Киеву новые боеприпасы, включая кассетные бомбы, предоставленные США, и оценить влияние прерванного в прошлом месяце мятежа группы вагнера против руководства россии.

Зеленский призвал НАТО послать четкие сигналы в поддержку членства после заявления 15-летней давности о том, что Украина в конце концов присоединится. Он заявил, что хочет, чтобы членство в НАТО началось после окончания войны.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина «не готова к членству в НАТО», предупредив в интервью CNN, что гарантии безопасности альянса по статье 5 могут втянуть ее в войну с россией. Он неоднократно заявлял, что США не намерены воевать с россией.

Добавим

На двухдневном саммите НАТО во вторник и среду члены военного альянса намерены изложить четкий путь для Киева, к которому в конце концов присоединится. Ожидается, что 31 страна НАТО пообещает долгосрочную поддержку, направленную на углубление связей без немедленного принятия Украины к членству.