Генсек НАТО подтвердил участие Зеленского в Вильнюсском саммите

КИЕВ. 10 июля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне Вильнюсского саммита, который пройдет 11-12 июля, подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии. Об этом он объявил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, передает УНН.

Цитата

"Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО", - сказал Столтенберг.

Дополнение

В пятницу, 7 июля, Генсек выразил ожидания, что на саммите лидеры Альянса согласуют пакет с тремя элементами для приближения Украины к НАТО: многолетняя программа помощи для обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими Вооруженными силами и НАТО; усиление политических связей путем создания Совета НАТО-Украина; подтверждение лидерами, что Украина станет членом Альянса.

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба 10 июля объявил, что союзники НАТО достигли консенсуса по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

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