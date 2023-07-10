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Генсек НАТО подтвердил участие Зеленского в Вильнюсском саммите

Генсек НАТО подтвердил участие Зеленского в Вильнюсском саммите

КИЕВ. 10 июля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне Вильнюсского саммита, который пройдет 11-12 июля, подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии. Об этом он объявил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, передает УНН. 

Цитата

"Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО", - сказал Столтенберг.

Дополнение

В пятницу, 7 июля, Генсек выразил ожидания, что на саммите лидеры Альянса согласуют пакет с тремя элементами для приближения Украины к НАТО: многолетняя программа помощи для обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими Вооруженными силами и НАТО; усиление политических связей путем создания Совета НАТО-Украина; подтверждение лидерами, что Украина станет членом Альянса.

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба 10 июля объявил, что союзники НАТО достигли консенсуса по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

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Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, саммит, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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