Германия не согласилась с текстом заявления об отношениях Украины и НАТО - Bild

КИЕВ. 10 июля. УНН. США решили отказаться от Плана действий по членству в НАТО для Украины. Однако Германия не согласилась с текстом заявления об отношениях Украины с Альянсом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bild.

Так, согласно конфиденциальному документу правительства Германии, США «заявили о своем согласии отказаться от «Плана действий по членству» для Украины при условии дальнейших реформ».

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«Мы хотели предложить Украине финскую модель, то есть вступление в ЕС в течение нескольких месяцев, как только война закончится», - сказал дипломат на условиях анонимности.

При этом сообщается, что в документе говорится, что правительство Шольца «не согласится ни на какие формулировки, которые создадут впечатление «ускоренного пути» к присоединению Украины». О «повторном обсуждение решения Бухареста 2008 года» «не может быть и речи» для федерального правительства.

Отмечается, что поэтому Германия не согласилась «ни с упоминанием о приглашении», ни с упоминанием о «законном месте Украины в НАТО» в итоговом документе НАТО.

Дополнение

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники НАТО достигли консенсуса по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой перед Вильнюсским саммитом заявил, что консультации по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс пока продолжаются. Окончательное решение лидеры стран объявят на саммите 11-12 июля.