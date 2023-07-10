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Премьер-министры Украины и Финляндии провели онлайн-разговор: что обсуждали

Премьер-министры Украины и Финляндии провели онлайн-разговор: что обсуждали

КИЕВ. 10 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-разговор с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Говорили о восстановлении, санкциях против россии и интеграции Украины в ЕС и НАТО, пишет УНН, с ссылкой на главу правительства в Telegram.

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"Провел онлайн-разговор с новоназначенным Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, усиление санкций против России, конфискацию российских активов и помощь в восстановлении", - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины отметил, что поблагодарил за весомую помощь в прохождении зимы. Финляндия предоставила больше всего энергетического оборудования среди стран Европы.

"Чрезвычайно ценим этот вклад!", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина рассчитывает, что Финляндия также станет ключевым партнером в восстановлении и трансформации Украины, и предложил наладить прямую связь по этому вопросу между правительствами, чтобы вместе с частным сектором разработать план участия Финляндии в восстановлении нашего государства.

"Все эти месяцы полномасштабной войны Украина постоянно чувствует невероятную солидарность народа и правительства Финляндии. Благодарны за поддержку наших европейских и евроатлантических стремлений", - добавил глава правительства.

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Источник: УНН
Теги: Премьер-министр, Финляндия, Денис Шмыгаль
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