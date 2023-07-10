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Премьер Японии планирует встретиться с Зеленским во время саммита НАТО

Премьер Японии планирует встретиться с Зеленским во время саммита НАТО

КИЕВ. 10 июля. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кишида планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Литве 12 июля на полях саммита НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Kyodo News.

Цитата

«Япония и Украина договариваются о проведении встречи на высшем уровне премьер-министра Фумио Кишиды и президента Владимира Зеленского уже в среду на полях саммита НАТО в Литве», - говориться в сообщении.

Источники сообщили, что во время переговоров с Зеленским Кишида, как ожидается, выразит готовность усилить поддержку Украины в восстановлении ее инфраструктуры и экономики, разрушенных вторжением россии.

«Токио намерен предоставить Киеву советы и знания для восстановления разрушенных регионов на основе опыта, полученного во время сильного землетрясения 2011 года и последовавшего за ним цунами, обрушившегося на северо-восточную часть Японии», - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что это будет первая встреча двух лидеров с тех пор, как президент неожиданно появился на саммите Большой семерки в Хиросиме в мае. В июне Кишида провел телефонный разговор с Зеленским.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне Вильнюсского саммита, который пройдет 11-12 июля, подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Япония, Владимир Зеленский
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