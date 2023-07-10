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Кулеба призвал Германию не блокировать ускоренное вступление Украины в НАТО

Кулеба призвал Германию не блокировать ускоренное вступление Украины в НАТО

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 10 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии отказаться от блокирования быстрого присоединения Украины к НАТО. Об этом он сказал в интервью ARD "Tagesthemen", передает УНН.

Цитата

«Я призываю правительство Германии не повторять этих ошибок, сделанных Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО. Результатом стало еще более агрессивное поведение россии – смотрите на Грузию, враждебность в отношении Запада и нынешняя агрессия в отношении Украины», - сказал Кулеба.

Он отметил, что уже есть подавляющее большинство членов НАТО, которые поддерживают ускоренное вступление Украины в Альянс.

Контекст

Bild сообщил, что США решили отказаться от Плана действий по членству в НАТО для Украины. Однако Германия не согласилась с текстом заявления об отношениях Украины с Альянсом.

Telegraph со ссылкой на свой источник сообщал, что Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне с россией.

Дополнение

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники НАТО достигли консенсуса по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой перед Вильнюсским саммитом заявил, что консультации по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс пока продолжаются. Окончательное решение лидеры стран объявят на саммите 11-12 июля.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Германия
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