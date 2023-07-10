Новости: Политика
10 июля 2023, 20:14 • Тоня Туманова • 11985
Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент США Джо Байден прилетел в Вильнюс на саммит НАТО, передает УНН.
Детали
Байдена встретил президент Литвы Гитанас Науседа. В Вильнюсе президент США также выступит с открытой публичной речью в городском университете 12 июля.
10 июля 2023
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Вильнюс, Литва, чтобы встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, к которому его страна стремится присоединиться.
Источник: УНН
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