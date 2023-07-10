Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент США Джо Байден прилетел в Вильнюс на саммит НАТО, передает УНН.

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Байдена встретил президент Литвы Гитанас Науседа. В Вильнюсе президент США также выступит с открытой публичной речью в городском университете 12 июля.

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Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Вильнюс, Литва, чтобы встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, к которому его страна стремится присоединиться.