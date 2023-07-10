Зеленский намекнул, что поедет на саммит НАТО

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении фактически подтвердил свое участие в саммите НАТО в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Завтра, в день начала саммита, который теперь немыслим без Украины, будет уже 503-й день полномасштабной войны. Это много говорит о нашей силе – силе украинского народа, который в условиях такой войны, после стольких битв и дней имеет силу, без которой безопасность Европы – просто ее уже не представить. Я благодарю вас, украинские воины, за эту силу! Спасибо каждому солдату, матросу, каждому сержанту, каждому старшине, каждому офицеру, каждому генералу!» - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто тренирует украинских воинов.

«Спасибо каждому волонтеру! Врачам, которые помогают после ранений! Спасибо всем нашим людям, которые работают ради украинской силы, украинской победы! Это честь для меня – представлять таких людей и такую Украину!» - отметил Зеленский.

Кроме того, Президент подчеркнул, что Украина заслуживает быть в Альянсе.

«Не сейчас – сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас. Я благодарен всем лидерам, каждой стране, которые именно так и говорят и которые приняли соответствующие совместные декларации и заявления с Украиной по нашей интеграции. Большинство Альянса – четко «за» нас», - сказал Зеленский.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне Вильнюсского саммита, который пройдет 11-12 июля, подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии.