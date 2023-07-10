За прошедшую неделю ни один нардеп не подал декларацию за 2021 и 2022 годы в НАПК

КИЕВ. 10 июля. УНН. За прошедшую неделю ни один народный депутат не подал добровольно декларацию за 2021 и 2022 годы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обновило данные счетчика подачи деклараций: за прошедшую неделю 950 должностных лиц добровольно подали декларации за 2021 год, 2 220 человек – подали за 2022 год», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что всего по состоянию на 10 июля декларации за 2021 год подали 389 тыс. 202 публичных служащих.

Среди них:

• 42 народных депутата (без изменений за неделю);

• четыре министра (без изменений);

• три заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений);

• 34 372 должностных лица категорий «А» и «Б» (госслужащие, занимающие руководящие должности; + 114 за неделю);

• 2 384 судьи (+ 28 за неделю);

• 9 659 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 35 человек);

• 7 глав ОГА и ОГА (без изменений).

Отмечается, что за 2022 год уже отчитались 255,2 тыс. декларантов. В частности, 24 народных депутата (без изменений за неделю), два члена правительства (без изменений) и три главы ОГА/ОВА (без изменений).

Дополнения

Всего 42 народных депутата и четыре министра подали свои декларации.