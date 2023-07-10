За прошедшую неделю ни один нардеп не подал декларацию за 2021 и 2022 годы в НАПК
КИЕВ. 10 июля. УНН. За прошедшую неделю ни один народный депутат не подал добровольно декларацию за 2021 и 2022 годы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Цитата
«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обновило данные счетчика подачи деклараций: за прошедшую неделю 950 должностных лиц добровольно подали декларации за 2021 год, 2 220 человек – подали за 2022 год», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что всего по состоянию на 10 июля декларации за 2021 год подали 389 тыс. 202 публичных служащих.
Среди них:
• 42 народных депутата (без изменений за неделю);
• четыре министра (без изменений);
• три заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений);
• 34 372 должностных лица категорий «А» и «Б» (госслужащие, занимающие руководящие должности; + 114 за неделю);
• 2 384 судьи (+ 28 за неделю);
• 9 659 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 35 человек);
• 7 глав ОГА и ОГА (без изменений).
Отмечается, что за 2022 год уже отчитались 255,2 тыс. декларантов. В частности, 24 народных депутата (без изменений за неделю), два члена правительства (без изменений) и три главы ОГА/ОВА (без изменений).
Дополнения
Всего 42 народных депутата и четыре министра подали свои декларации.