Зеленский уверен, что для украинских воинов будут хорошие оружейные новости из Вильнюса
Владимир Зеленский
КИЕВ. 10 июля. УНН. На саммите НАТО в Вильнюсе будут переговоры о предоставлении Украине оружия для фронта. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает корреспондент УНН.
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«Очень важно, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония… Приоритеты совершенно очевидны – это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита. Это также оружие для фронта – будут в Вильнюсе переговоры и по этому поводу», - рассказал Зеленский.
Он сообщил, что конечно, будут говорить и о других аспектах защиты жизни и общей безопасности.
«Я уверен, что для наших воинов могут быть хорошие оружейные новости из Вильнюса», - сказал Зеленский.
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Украина интенсивно работает и проводит много коммуникации с союзниками перед саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне Вильнюсского саммита, который пройдет 11-12 июля, подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии.
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