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Зеленский уверен, что для украинских воинов будут хорошие оружейные новости из Вильнюса

Зеленский уверен, что для украинских воинов будут хорошие оружейные новости из Вильнюса

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 июля. УНН. На саммите НАТО в Вильнюсе будут переговоры о предоставлении Украине оружия для фронта. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Очень важно, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония… Приоритеты совершенно очевидны – это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита. Это также оружие для фронта – будут в Вильнюсе переговоры и по этому поводу», - рассказал Зеленский.

Он сообщил, что конечно, будут говорить и о других аспектах защиты жизни и общей безопасности.

«Я уверен, что для наших воинов могут быть хорошие оружейные новости из Вильнюса», - сказал Зеленский.

Дополнение

Украина интенсивно работает и проводит много коммуникации с союзниками перед саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне Вильнюсского саммита, который пройдет 11-12 июля, подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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